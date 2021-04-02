الوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدل قد تتسبب بأزمة سياسية

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نشر رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، صورة مثيرة للجدل قد تتسبب بأزمة سياسية، وكتب عليها نصا يتعلق بالعرب والإيرانيين.

ونشر بن طلال صورة فيها لقاءين لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب على الصورة: "الصورة تتحدث. العراق دولة عربية، الفرس خارج المعادلة".

ثم ذيل الصورة بعلم العراق وكتب إلى جواره كرامة، وكذلك فعل مع العلم السعودي.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام بزيارة إلى السعودية أمس الأربعاء، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وسط استقبال كبير بالطائرات الحربية والمدافع.