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فيديو الـ150 ثانية.. ماذا جرى في قناة السويس؟

2
APRIL
2021
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بعد أيام من "ملحمة" تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي عطلت الملاحة بقناة السويس المصرية، شريان النقل المائي العالمي، نشرت الهيئة، الخميس، فيديو مدته دقيقتان ونصف يلخص ما جرى.

ويرصد الفيديو الذي جاء تحت عنوان "لحظات لن ننساها" مشاهد فرحة رجال هيئة قناة السويس بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

ويظهر الفيديو شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من شارك في هذا العمل، ثم لقطات لمحاولات تعويم السفينة وتحركها وفرحة العمال والمهندسين الذين شاركوا في هذا العمل الصعب.

ووصفت هيئة قناة السويس على حسابها على فيسبوك الفيديو بـ" لحظات لا تُنسى ... شاهد سعادة رجال هيئة قناة السويس الشجعان، والتي لا تقدر بثمن، بينما يقومون بتعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفن".

والخميس، قالت هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع عبور 87 سفينة، القناة، في الاتجاهين، في إطار محاولتها الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح السفينة البنمية الأسبوع الماضي.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.

وفي هذا الصدد، وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعا والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

الحالة البيئية بعد الحادثة

واستكمالا لمتابعة أعمال الرصد للبيئة البحرية، قامت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بمسح جوى بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئي للمنطقة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة.

ويظهر في الصور الجوية عدم وجود أي تكدس للسفن في المجرى الملاحي، وهو مؤشر على الإنجاز الذي حققته هيئة قناة السويس بعد حل أزمة السفينة.

 

 

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