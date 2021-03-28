مشعوذ يبتزه النساء بصورهن الفاضحة.. بمساعدة زوجته !

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"ذكرت صفحات اخبارية سورية أن مشعوذًا من مدينة اللاذقية، ابتزّ الكثير من ضحاياه وخصوصًا النساء، بحيل شيطانية، بالتعاون مع زوجته.

وأضافت المصادر -نقلًا عن امرأة في اللاذقية- أن المشعوذ استدرجها إلى أحد المنازل بحي الرمل الجنوبي بالاشتراك مع زوجته، ووضع لها حبات منومة.

وأوضحت أن الرجل سرق بطاقة الذاكرة من جهازها الخليوي، وبعد أن صحت لم تدرِ ما الذي حل بها وهي نائمة، وفاجأها المشعوذ بصورها الشخصية وهددها بها.

وأشارت المصادر إلى أن الرجل يمتهن عمل الشعوذة والسحر، وأنه ابتز العديد من النساء بمالهن وأجسادهن، كما قام بابتزاز العديد من الرجال للحصول على المال.

وسبق أن قبضت سلطات النظام على مشعوذ يمارس أفعالًا مشابهة في ابتزاز النساء -قبل أيام- في مدينة حماة، وسط البلاد.