ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في القاهرة مع بدء رفع الأنقاض

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بدأت قوات الحماية المدنية المصرية، صباح السبت، العمل على رفع الأنقاض بعقار “جسر السويس” المنهار في القاهرة.

وعند الساعة الـ3 فجرا بالتوقيت المحلي من اليوم، “تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع “الثلاجة”، تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، حيث انهار البناء السكني المؤلف من 10 طوابق، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة”.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، مع استمرار البحث.