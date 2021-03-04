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رئيس الأركان الإسرائيلي يبعث برسالة عاجلة إلى جنوده بعد قرار "الجنائية"

4
MARCH
2021
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بعث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، برسالة عاجلة لجنوده بعد قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
 
وأدان كوخافي قرار فاتو بانسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
 
وقال كوخافي في رسالة لجنود الجيش الإسرائيلي على ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قرار التحقيق باطل من أساسه واتخذ بشكل غير موضوعي ودون صلاحيات".
 
وأضاف مطمئنا جنوده: "لن نسمح لأية مؤسسة أجنبية دون سلطة بالتدخل في أنشطتنا للدفاع عن إسرائيل وبالتأكيد عدم تعريض من يخدمون في الجيش الإسرائيلي للخطر القانوني".
 
وتابع مخاطبا الجنود: "استمروا في أداء واجباتكم بمسؤولية ومهنية وإخلاص، التزموا بالمهمة في ضوء الهدف وتابعوا العمل بأسلوب قيمي وحازم".
 
وختم كوخافي رسالته للجنود بالقول: "تذكروا دائما أن الجيش الإسرائيلي يقف وراءكم ويدعمكم".
وفي وقت سابق اليوم، هاجمت الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه هجوم ضد إسرائيل، وأن الأخيرة سوف تعمل على ضمان عدم المساس بجنودها.
 
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان متلفز: "إسرائيل تتعرض لهجوم وقرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية... سنواصل النضال من أجل الحقيقة".
 
فيما أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين، في بيان أيضا، أن "قرار المحكمة الجنائية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مخز، ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا"، مضيفا: "سنكون يقظين في ضمان عدم المساس بجنودنا".
 
جاء ذلك بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، فتحها تحقيقا في جرائم حرب مرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
 
ونشر مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بيانا عبر صفحته على موقع "تويتر"، قال فيه إنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة مرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
 
وفي مطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
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