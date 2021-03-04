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إعلام: إسرائيل تنظم حفلات موسيقية للمتعافين ومتلقي لقاح كورونا

4
MARCH
2021
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فادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تحتفل بعودة الحياة الثقافية بعد الإغلاق المستمر في إطار مكافحة فيروس كورونا، وذلك بسلسلة من الحفلات الموسيقية تقام في مدينة تل أبيب.
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها بصدد تنظيم حفلات موسيقية للمتعافين ومتلقي لقاح كورونا، للاحتفال بعودة الحياة الثقافية بعد الإغلاق المستمر في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 
رجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع  تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020.
 
وأفادت الصحيفة العبرية بأنه بداية من بعد غد الجمعة وحتى الأحد، سوف يتمكن عدد محدود مكون من 500 شخص فقط، كل ليلة من التجمع في ملعب "بلومفيلد" في مدينة تل أبيب، لحضور الحفلات الموسيقية، شريطة إذا كان كل من هؤلاء الـ 500 شخص يحمل "الجواز الأخضر".
 
وأشارت إلى أنه بمجرد طرح التذاكر للعرض، نفدت بعدها بربع ساعة فقط، وأن ثمن التذكرة ما بين 79-99 شيكل.
 
ومن المفترض أن تسمح إدارة الاستاد لحامل التذاكر أن يكون معه "الجواز الأخضر"، حيث يثبت الجواز أن حامله من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، أو ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس قبل أسبوع، على الأقل، من موعد الحفل.
 
ويمكن لحاملي "الجواز الأخضر" ممارسة كثير من الأمور التي لا يستطيع غيرهم القيام بها، بما في ذلك الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية أو حمامات السباحة، فيما تستخدم الحكومة هذا الجواز كحافز لتسريع وتيرة حملة التطعيم بلقاحات كورونا.
 
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان رئيس بلدية تل أبيب، رون حولداي، أنه حاول منذ عدة أشهر للسماح بالعروض الكبيرة في الفضاء العام المفتوح، وهو ما تمكن من تحقيقه، أخيرا.
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