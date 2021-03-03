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تونس تعلن اكتشاف "فيروس كورونا البريطاني"

3
MARCH
2021
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أعلنت وزارة الصحة في تونس، الثلاثاء، اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتشفت في بريطانيا قبل أشهر.
 
وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أنه "في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي، تم اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس".
 
لكن الوزارة أكدت أن "نظام المراقبة لم يكشف إلى حد الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس".
 
ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار مرض "كوفيد 19" في البلاد.
 
يشار إلى أن تونس أعلنت فرض الحجر الصحي الإجباري منذ يوم مطلع فبراير الماضي على جميع الوافدين من الخارج، وتعليق الرحلات الجوية مغادرة ووصولا وعبورا من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، التي سجلت انتشار سلالات متحورة من الفيروس.
 
واكتشفت تلك السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا في سبتمبر 2020، وسرعان ما انتشرت في عشرات الدول حول العالم، مما فرض إجراءات إغلاق جديدة في المملكة المتحدة في يناير الماضي.
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