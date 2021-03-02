living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة حديثة لأشهر مقاومي الجزائر تفتح جراح الذاكرة

2
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مؤخرا، صورة لشهيد الثورة الجزائرية زيغود يوسف، مكنت الجزائريين من التقرب أكثر من ملامحه.
ويعود تاريخ الصورة إلى عام 1950 أين تم التقاطها من طرف قوات المستعمر الفرنسي بالتزامن مع اعتقاله.
 
ويتعلق الأمر هذه المرة بصورة تم جلبها من أرشيف الجيش الفرنسي عام 2017، من طرف باحثين جزائريين متخصصين في دراسة تاريخ الثورة الجزائرية، قاموا بتحديثها وتحسين جودتها بطريقة أظهرت الملامح الحقيقية لواحد من أبرز رموز الثورة الجزائرية.
 
وقبل هذه الصورة لم يكن الشارع الجزائري يعرف الكثير عن ملامح زيغود، فطيلة الخمسين عاما من الاستقلال (1962-2021)، لم تكن هناك سوى صورتين متاحة لزيغود، وأشهرها تلك التي يرتدي فيها قبعة عسكرية ويظهر فيها بشارب أسود أنيق تعكس ملاح رجل هادئ الطبع.
 
في هذا الإطار، قال الباحث الجزائري رياض شروانة المتخصص في التاريخ المعاصر بجامعة الانتماء بالسوربون بباريس: "الصورة أُخذت في مدينة عنابة بتاريخ 26 أبريل 1950 بمناسبة إيداعه السجن بعدما اعتقلته شرطة الاستعلامات العامة للاحتلال في ظهيرة يوم 21 مارس 1950 ببلدة السمندو بقسنطينة".
 
ويعود الفضل الأكبر في جلب هذه الصورة للبروفيسور علاوة عمارة الذي نشرها في دراسته الموسومة بـ"المسيرة النضالية والثورية للشهيد القائد محمد الصالح ميهوبي"، التي صدرت في طبعتها الثانية عام 2017.
 
وتكمن أهمية الصورة على عدة مستويات، خاصة منها السينمائية، فيجد صناع السينما صعوبة في التعرف على ملامح أبرز الشهداء وقادة الثورة التحريرية، إذ لا يوجد في أرشيف الذاكرة الجزائرية إلا أعداد قليلة من صور أبطال الجزائر على غرار الشهيد العربي بن مهيدي، وزبانة وديدوش مراد، وزيغود يوسف والعقيد لطفي وغيرهم العشرات من رموز الثورة.
 
ولا يزال النقاش قائما حول مشروع فيلم روائي طويل يتناول شخصية زيغود، بصفته مهندس هجمات 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني، وقد تم تكليف رئيس مؤسسة الشهيد العقيد زيغود يوسف السيناريست أحسن تلياني بكتابة العمل.
 
من جهته، قال الباحث الجزائري الصالح بن سالم إن ما قام به الباحثان علاوة ورياض يندرج في خانة توضيح الحقائق الهامة التي تخص تاريخ الجزائر، عبر نشر الصور والوثائق والمعلومات حول زيغود يوسف التي يجتهد البعض في نفخها بـ"الأساطير والخزعبلات والأكاذيب".
 
قال بن سالم: "ينقل البعض على لسان زيغود أنه قال لما عاد من مؤتمر الصومام بتاريخ 20 أغسطس 1956 إلى الولاية الثانية مقولة أصبحت مقدسة (الثورة حادت عن مسارها لكنها ستنتصر)، وهي مقولة لا أساس لها من الصحة بتاتا، وهي مقولة غذت خطاب العنصرية وأصبحت تهمة جاهزة لتخوين المهندسين لمؤتمر الصومام رغم أن الشهيد العربي بن مهيدي كان من أبرز الحاضرين فيه بل وهو رئيس المؤتمر".
 
ولد يوسف زيغود في 18 فبراير 1921 في قرية سمندو شمال شرق قسنطينة والتي تحمل اسمه اليوم.
 
انضم زيغود إلى حزب الشعب الجزائري في سن السابعة عشرة، وكان مسؤولاً أول عنه في عام 1938 في سمندو. تم انتخابه من حركة انتصار الحريات الديمقراطية في عام 1947، وكان جزءًا من المنظمة الخاصة التي كان من المفترض أن تهيئ الظروف اللازمة للكفاح المسلح، بعد فشل حل النزاع بالطرق السلمية.
 
اعتقل زيغود عام 1950 بعد اكتشاف نظام التشغيل من قبل الشرطة الاستعمارية وسجن في سجن عنابة، وقد تمكن من الهرب في أبريل 1954، لينخرط في العمل العسكري مع اللجنة الثورية للوحدة والعمل منذ إنشائها.
 
في 1 نوفمبر 1954، كان إلى جانب ديدوش مراد، المسؤول عن شمال قسنطينة، والتي كانت ستصبح الولاية الثانية لجيش التحرير الوطني، عندما سقط ديدوش مراد في الميدان في يناير 1955، حل محله زيغود كرئيس للمنطقة. ومن خلال هذه الوظيفة، قام بتنظيم وتوجيه الهجوم الشهير في 20 أغسطس 1955، والذي كان عرضًا مدويًا لحجم التعبئة الشعبية في النضال التحريري وقد وجه ضربات قاسية إلى قوات الاستعمارية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout