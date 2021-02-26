بالصور.. أسرة مبارك تحيي ذكرى وفاته

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أحيت أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته في مقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، الخميس، بحضور زوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال، ومحامي الأسرة فريد الديب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ونشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل مقطع فيديو قصيرا عبر موقع "تويتر"، مذيلا بتدوينة كتب فيها: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك".

وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة كفين للدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نشر عمر علاء حفيد مبارك منشورا عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "مرت سنة على فراقك يا جدي. الله يغفر لك ويرحمك".

وتوفي مبارك في 25 فبراير من العام الماضي، بعد 9 سنوات من تنحيه عن حكم مصر إثر احتجاجات شعبية اندلعت في يناير 2011.

وفارق الرئيس الأسبق الحياة، بعد تلقيه علاجا في غرفة للرعاية المركزة، بعد مرور أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.