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أول بلد يجيز استخدام لقاح كورونا ذي الجرعة الواحدة.. عربي

26
FEBRUARY
2021
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في إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت مملكة البحرين، الخميس، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "جانسن"، الذي تنتجه شركة "جونسون أند جونسون".
 
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح، ليكون خامس لقاح يصرح به في المملكة للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.
 
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة إنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة التي شملت نتائج دراسة المناعة، حيث قامت الهيئة بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية لديها ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح، في ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح التي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة.
 
يذكر أن لقاح "جانسن" يؤخذ على جرعة واحدة فقط، ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بـ"كوفيد 19".
 
وبذلك تكون البحرين أول دولة في العالم تسمح بالاستخدام العام للقاح "جونسون أند جونسون"، وبشكل إجمالي تهدف الشركة إلى إنتاج نحو مليار جرعة بحلول نهاية العام.
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