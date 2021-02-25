مصر تجيز لقاحي سبوتنيك وأسترازينيكا من كوريا الجنوبية

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أجازت مصر استخدام لقاح سبوتينك-في الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية المنتج في كوريا الجنوبية ضد وباء كوفيد-19.

وقالت هيئة الدواء المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها "منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتينك-في واسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية".

وأشارت الهيئة الى أنها سبق أن منحت تصريحا لاستخدام لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا المنتج في الهند.

بدأت مصر في 24 يناير الماضي حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والتي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر ان تمتد حملة التلقيح تباعا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وصولا إلى المواطنين العاديين.

ويستخدم حتى الآن في حملة التطعيم لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت منه مصر 400 ألف جرعة.

وتسلمت مصر في نهاية يناير أولى شحنات لقاح أسترازينيكا وتضمنت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين.