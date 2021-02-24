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أوامر قبض بحق ضباط عراقيين تغاضوا عن غيابات منتسبين مقابل أموال

24
FEBRUARY
2021
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أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض بحق ضباط تغاضوا عن غيابات منتسبين في السلك الأمني مقابل تقاضيهم أموالا منهم.
 
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "القضاء أصدر 28 أمر قبض بحق ضباط يتولون مهمة إمرة تشكيلات بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان بجنوب العراق".
 
وأضافت، أن "تلك الأوامر جاءت على خلفية شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ مالية من منتسبين في اللواء مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورة منتظمة".
 
وأشارت الهيئة إلى أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضية، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلة لكل مخالفة، وعرضها على المحكمة المختصة التي قررت إصدار 28 أمرا بحق المتهمين في القضية استنادا إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".
 
وتنص المادة 307 من قانون العقوبات العراقي على أن "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".
روسيا اليوم
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