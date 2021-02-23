living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية ببغداد

23
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضرب صاروخان على الأقل المنطقة الخضراء في بغداد اليوم الاثنين، دون أن يوقعا أي ضحايا، وفق ما قال الجيش العراقي في بيان. وأوضح مسؤولا أمن أن الهدف كان السفارة الأميركية.
 
وأضاف المسؤولان العراقيان أن ثلاثة صواريخ ضربت المنطقة الخضراء، وقع أحدها في محيط مجمع السفارة الأميركية مترامي الأطراف.
 
وجاء في بيان الجيش أنه لم يقع أي ضحايا كما أن التحقيق ما زال مستمرا. ووقع ضرر مادي بسيط، كما تضررت مركبة.
 
وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية فضلا عن مقر الحكومة العراقية.
 
ويعد هذا ثالث هجوم على الوجود الأميركي في العراق خلال أسبوع، فقد قتل متعاقد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، كما أصيب مدنيون في هجوم صاروخي أمام مطار أربيل الدولي الثلاثاء الماضي.
 
والسبت، أصابت صواريخ موظفين يعملون لصالح شركة دفاع أميركية في قاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين.
 
وكانت السفارة الأميركية هدفا معتادا للهجمات الصاروخية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن وتيرة الهجمات خفتت في الأسابيع التي سبقت تولي جو بايدن الرئاسة، واستؤنفت مؤخرا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout