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مصر للطيران توقف تشغيل 4 طائرات بوينغ

23
FEBRUARY
2021
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قررت الشركة القابضة لمصر للطيران، إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينغ B777-200، والتي تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي، وذلك بناء على توصية شركة بوينغ العالمية الصانعة للطائرات، وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران، بإيقاف تشغيل للطائرات من طراز BOEING 777-200، والمزودة بمحركات برات اند ويتني 112-4000، وذلك تطبيقا للتوصية.
 
وقالت الشركة في بيان لها، إنها اتخذت القرار بناء علي التوصية، لحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات، وتنفيذه على هذه المحركات، وذلك علي صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، وتناثر أجزاء منه في الجو.
 
وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار لا يسري علي طراز بوينغ 300-777 ، والذي تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه ، مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.
 
وكانت شركة بوينغ قد أعلنت، الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 إس المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.
 
وقالت بوينغ إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 إس في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".
 
وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 إس، التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.
 
وقالت شركة يونايتد في وقت سابق من الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة.
 
وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، السبت، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.
 
وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من 10 أفراد.
 
ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.
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