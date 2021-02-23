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سلطنة عُمان تمنع دخول مواطني 10 دول لاحتواء كورونا

23
FEBRUARY
2021
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قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، الثلاثاء، إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما، لاحتواء انتشار الفيروس، لا سيما السلالات المتحورة.
 
وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا. ويطبق القرار من يوم الخميس المقبل.
 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنع يشمل القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدول العشر المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى سلطنة عُمان.
 
وبحسب الوكالة، يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون في مجال الصحة وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
 
ودعت اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.
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