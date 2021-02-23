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سرقة أميرة عربية في لندن.. والقبض على مشتبه فيها

23
FEBRUARY
2021
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ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن السلطات ألقت القبض على عاملة نظافة في قصر أميرة عربية تعيش في لندن، للاشتباه في ضلوعها بسرقة مجوهرات تزيد قيمتها عن مليون دولار.
 
وأضافت الصحيفة أن المتهمة تبلغ من العمر (65 عاما)، وتدعى فيرجيليا تابا.
 
وتواجه هذه العاملة اتهامات بسرقة خواتم ألماس وأسوار وساعات وأقراط تصل قيمتها إلى نحو مليون و400 ألف دولار.
 
وتقول سلطات الادعاء إن العاملة سرقت المجوهرات من قصر الأميرة الأردنية فيريال في العاصمة البريطانية.
 
ويشتبه في أن العاملة منحت المجوهرات إلى ابن اختها البالغ من العمر (37 عاما)، الذي باع المجوهرات خلال في دور المزادات.
 
وتم القبض على الشاب الثلاثيني، أثناء محاولته بيع أحد الخواتم النادرة في العالم، إذ لا يوجد منها سوى 6 فقط.
 
وقالت مصادر للصحيفة إن الأميرة البالغة من العمر (76 عاما) تأثرت نفسيا بما جرى لها.
 
وأضافت أن العديد من المجوهرات كانت ثمينة ولها قيمة كبيرة لدى الأميرة، بصورة لا يمكن استبدالها بأي مجوهرات أخرى.
 
والأمير فريال المعروفة بنشاطها في الأعمال الخيرية والإغاثية، تزوجت من الأمير محمد بن طلال، الشقيق الأصغر للملك الراحل حسين بين عامي 1964 و1978، ولدى الزوجين ولدان هما تالا وغازي.
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