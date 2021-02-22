إصابة 3 وزراء بكورونا

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أصيب ثلاثة وزراء في مصر بفيروس كورونا، وهم وزراء المالية محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير العدل المستشار عمر مروان.



وأكدت الحكومة المصرية أن الوزراء الثلاثة يمارسون مهام عملهم من المنزل وسيعودون للعمل قريبا.



وأعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات “استرازينيكا” وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال بقية الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح “سينوفارم” خلال ساعات.



وأوضحت أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فعالية اللقاحات ومأمونيتها.