living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يتخوف من "زوال" بلاده

21
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مسؤول أمني إسرائيلي سابق رفيع المستوى عن أسباب داخلية قد يراها سببا في زوال بلاده.
 
ونشر يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أول أمس الجمعة، توقع من خلاله أن "إسرائيل لن تبقى للجيل القادم"، موضحا أسباب ذلك وفق تقديره، ومبديا تخوفه من الزوال "لأسباب ومؤثرات داخلية".
 
وتحت عنوان "بهذا الطريقة لن يبقى لنا دولة"، أوضح ديكسين أن معظم العبء الاقتصادي والعسكري في إسرائيل سيتحمله 30% فقط من الإسرائيليين، وأنه بتلك الطريقة لن ينجو المجتمع الإسرائيلي مما ينتظره من مشاكل داخلية، وبأن جائحة كورونا كشفت العوار الذي يسري في بلاده، داخليا.
 
وتساءل المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق عن مدى تمتع بلاده بالتماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والقوة العسكرية والأمنية التي سيضمن وجودها الجيل القادم، أم لا، موضحا أن الخطر لا يكمن في النووي الإيراني أو حزب الله اللبناني أو ما أسماه بـ"الإسلام الراديكالي"، ولكن يتعلق باتجاهات داخلية ومشاكل بينية.
 
وأوضح يوفال ديسكين أن هناك حالة من الانقسام الداخلي في بلاده، تزداد عمقا، وأصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنا أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود والعرب أنفسهم، مشيرا إلى وجود حالة من انعدام الثقة في النظام الحاكم في بلاده.
 
ولفت الجنرال يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، إلى أن السلطات الإسرائيلية ليست قادرة على السيطرة على أماكن بعينها، مثل الجليل الأعلى والقدس والنقب، وبأن "الحريديم" (اليهود المتشددون) باتوا عبئا على بلاده.
 
واختتم ديسكين في مقاله بأن الخلافات الداخلية والبينية في بلاده ربما تكون سببا رئيسا لـ"زوال" إسرائيل.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout