living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحة العراقية تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة بين الأطفال والشباب

18
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رصد إصابات شديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بين الأطفال والشباب.
 
وقال وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي: "من خلال المؤشرات، إن هناك انتشارا واسعا بالأيام الثلاثة الأخيرة بإصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا".
 
وتابع التميمي "أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأشرنا إلى وجود إصابات شديدة بالنسبة للأطفال والشباب وهذا ما ينذر بالخطر الكبير، لا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة".
 
وأكد وزير الصحة أن "إجراءات حظر التجوال ستبدأ اليوم الخميس"، مشددا على أن "زيادة نسب الدخول للمستشفيات، تسبب خطرا وضغطا على المؤسسات الصحية نتيجة تزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة".
 
وأهاب التميمي بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات، مضيفا: "الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والأعراض الجانبية، ونهيب بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية، بفرض الغرامات، على المخالفين".
 
 
وكان وزير الصحة العراقي، قد أعلن الإثنين الماضي، تسجيل أولى الإصابات في البلاد، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
 
وقررت الحكومة العراقية السبت الماضي، فرض حظر تجوال ليلي مدته أسبوعين بدءا من الخميس، مع إغلاق المدارس والأماكن العامة بما في ذلك المساجد المراكز التجارية.
 
ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، سجل العراق حتى الآن 653 ألفا و557، إصابة بكورونا،  بينها 13 ألفا و204 حالة وفاة، و611 ألفا و36 حالة تعاف.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout