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البنتاغون: ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها

18
FEBRUARY
2021
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أدانت وزارة الدفاع الأميركية الهجمات ضد السعودية، مؤكدة على أن واشنطن ملتزمة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.
 
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إيجاز صحفي إن هجمات الحوثيين على المملكة "تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود تنمية السلام والاستقرار في المنطقة".
 
وأضاف كيربي: "ندين الهجمات ضد المملكة العربية السعودية ، وكما أوضح الرئيس بنفسه، نظل ملتزمين بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها".
 
وقال كيربي: "سنواصل العمل معًا والبحث عن طرق أفضل للدفاع عن المملكة من هذه التهديدات الخارجية مع إعادة إحياء الدبلوماسية في الصراع اليمني".
 
وتأتي تصريحات كيربي بينما تواصل ميليشيا الحوثي إطلاق الطائرات المسيرة المففخة باتجاه المدن السعودية.
 
وكانت واشنطن قد دعت الحوثيين لوقف هجماتهم فورا على السعودية، لكن دون أي استجابة من الميليشيا الموالية لإيران.
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