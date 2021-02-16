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المغرب يمدد حظر التجول لأسبوعين بسبب كورونا المتحور

16
FEBRUARY
2021
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مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من مارس حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور نسخ متحورة منه وفقا لبيان.
 
وأضاف المصدر أن حظر التجول المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00 في كافة أنحاء البلاد شدد بحظر الحفلات والتجمعات واغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.
 
ولقح أكثر من 1,7 مليون مغربي ضد كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.
 
وتطبق البلاد التي يبلغ تعدادها أكثر من 35 مليون نسمة حالة الطوارىء منذ منتصف مارس 2020، وسجلت 478,595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.
 
وتلقى المغرب الخميس أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني بعد الحصول على مليوني جرعة في يناير بحسب الوزارة.
 
ويفترض وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هذا الأسبوع وفقا للإعلام المحلي بعد تسلم 500 ألف في يناير.\
 
ولا يزال الفيروس يتفشى في المغرب بمعدل 500 إصابة يوميا. وتراجع عدد الفحوص اليومية لكشف الاصابة في الأيام الماضية من 20 ألفًا إلى 10 آلاف.
 
وذكر البيان أن تمديد القيود يأتي "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس".
 
وللأزمة الصحية آثار سلبية على اقتصاد البلاد، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بـ 29 في المئة بين 2019 و2020 ليبلغ 1,43 مليون شخص. ويعود هذا الارتفاع حصريا لإلغاء وظائف خصوصا في قطاعي الزراعة والصيد البحري. وفقا للمفوضية العليا للتخطيط.
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