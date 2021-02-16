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رياح باردة تضرب معظم أنحاء مصر.. وتعليمات خاصة لمرضى الصدر

16
FEBRUARY
2021
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود مصر طقس بارد خاصة في القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، فيما يكون مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ودافئا في جنوب الصعيد نهاراً.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح ستكون نشطة على الأنحاء كافة، وتثير الرمال والأتربة بشكل يصل  إلى مستوى العاصفة في شمال الصعيد.
 
وتؤكد التوقعات سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على السلوم، ومطروح، والإسكندرية وبلطيم، ورشيد ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، فيما تكون الأمطار متوسطة مصحوبة بالرعد والبرد في العريش، ورفح، ورأس سدر، وسانت كاترين، فيما يتوقع أن تتشكل الثلوج على وسط سيناء.
 
أما القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والسويس، والغربية، والمنوفية، فيتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة، وتكون هذه الأمطار مصحوبة بصقيع في المناطق الزراعية في أوقات الليل بمحافظتي الفيوم، وبني سويف.
 
وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس أو التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية، داعية إلى عدم ملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.
 
ونوهت الهيئة إلى ضرورة عدم جلوس مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بالقرب من النوافذ وعدم الخروج في هذه الأجواء.
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