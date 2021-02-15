اتفاقية "الممر الأخضر" تسمح بحرية السفر بين إسرائيل وقبرص

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أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن دولته وقبرص اتفقتا مبدئيا على السماح لمواطني البلدين الذين تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا بالتنقل بين البلدين من دون قيود عند استئناف الرحلات الجوية.

ووقعت إسرائيل واليونان الأسبوع الماضي اتفاقية سياحة مماثلة، إذ تسعى دول البحر الأبيض المتوسط إلى إحياء السياحة المتضررة جراء الوباء.

وقال ريفلين في بيان أعقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس "اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بالتفاهمات الأخيرة التي ستسمح بتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص وتدعو المزيد من الدول إلى اعتماد الممر الأخضر".

وقال المتحدث باسم رئيس الدولة جوناثان كامينجز لفرانس برس إن "الممر الأخضر" يشير إلى ترتيب يسمح من خلاله للأشخاص الذي تلقوا التطعيم من كلا البلدين بالسفر المتبادل لكن مع بعض القيود.

ونقل البيان عن الرئيس القبرصي الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت لاحق الأحد، قوله إن قبرص والدولة العبرية "لديهما خطة عمل طموحة للتعاون بين البلدين".

وحصل 3,8 ملايين شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، في حين تلقى 2,4 مليون نسمة الجرعتين اللازمتين من اللقاح.

وتهدف إسرائيل التي بدأت في 19 ديسمبر حملة تطعيم طموحة لسكانها البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة تطعيم جميع الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما بحلول نهاية مارس المقبل.

وأحصت إسرائيل 723 ألفا و38 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5368 وفاة.

وبدأت إسرائيل هذا الشهر الخروج بشكل تدريجي من الإغلاق الشامل الثالث، لكن المطارات لا تزال مغلقة أمام جميع الرحلات غير الطارئة.

شمل الاغلاق الوطني أيضًا إقفالا غير مسبوق لمطار بن غوريون الرئيسي أمام جميع الرحلات باستثناء حركة المرور الاستثنائية.

وسمحت السلطات بالرحلات الجوية المحدودة لشركات الطيران الإسرائيلية "العال" و"إسراير" بالسفر إلى الإسرائيليين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج أو سفر من يحتاجون إلى السفر "لاحتياجات إنسانية أو شخصية".

يجب أن تتم الموافقة على مثل هذه الرحلات من قبل "لجنة الإعفاءات" من مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية.

قال بيان حكومي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن فيروس كورونا وافق الأحد على زيادة عدد الركاب القادمين يوميًا إلى 2000 شخص، مع السماح لشركات طيران أجنبية غير محددة بالمشاركة.

سيُطلب من الوافدين الحجر الصحي في فنادق تديرها الحكومة.

ذكرت صحيفة هآرتس اليومية الأحد أن إسرائيل تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة للسماح لشركة يونايتد إيرلاينز ودلتا بنقل الركاب من الولايات المتحدة.

وذكرت أنّ "العال" تمتعت باحتكار "رحلات الإنقاذ" من الولايات المتحدة منذ فرض القيود الشهر الماضي.

كما قررت جلسة مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا الأحد رفع جهوزية لجنة الإعفاءات لمعالجة الزيادة المتوقعة في طلبات السفر.

أما قبرص، فبدأت تخفيف الإغلاق الشامل بحذر بعد انخفاض تفشي الفيروس الذي كان قد بلغ ذروته بعد احتفالات عيد الميلاد.

وأغلقت الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في العاشر من يناير للمرة الثانية منذ مارس الماضي بعد أن بلغت الحالات اليومية 907 حالات في أواخر ديسمبر.