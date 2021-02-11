مصر.. معاقبة قاض كبير و13 متهما بينهم مواطنون من دولة عربية

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أحالت النيابة العامة المصرية، رئيس محكمة، بعد أن تم فصله من القضاء، و13 متهما آخرين بينهم عراقيون، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين "بتأسيس والانضمام لعصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل مصر، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا عن ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في غضون عامي 2019 و2020".

وضمت القضية "3 متهمين من دولة العراق، والباقين مصريين على رأسهم رئيس محكمة مفصول بأسيوط، والذي أذن مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 14 متهما، من بينهم 10 متهمين محبوسين و4 هاربين".