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الكويت... شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان مصريا وسوريا بـ" السرقة والخيانة"

11
FEBRUARY
2021
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أفادت صحيفة كويتية بأن شيخين من الأسرة الحاكمة في البلاد تقدما ببلاغين منفصلين ضد وافدين أحدهما يحمل الجنسية السورية والآخر المصرية، يتهمانهما بـ"السرقة وخيانة الأمانة".
 
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية الكويتية، عن مصدر أمني، قوله إن الشيخ الأول (لم تذكر اسمه) تقدم ببلاغ إلى الجهات المسؤولة اتهم فيه وافدا سوريا، "بسرقة ملف جمعية عمومية من نادي الكويت للسيارات بعد تسلله إلى النادي عن طريق تسوره (تسلق السور) وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات".
 
وأكد المصدر الأمني الذي تحدث مع الصحيفة، أن "القضية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم التي أدلى بها الشيخ الشاكي، ورفع البصمات من المكان".
 
ولفت المصدر الأمني، بحسب الصحيفة، إلى أن البلاغ الثاني قدمه شيخ آخر (لم تذكر اسمه أيضا) ضد وافد مصري اتهمه الشيخ بـ"خيانة الأمانة، وإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه".
 
وقال المصدر إن "الشيخ تقدم ببلاغ ضد المصري الذي يعمل لديه بأحد المكاتب، بعد تدقيق المكتب بالملفات واكتشاف عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب".
 
وأكد المصدر أنه تم تسجيل قضية بهذا البلاغ وأحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة العاصمة للتحري في ملابساتها.
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