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الشيخ خليفة بن زايد: أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع

10
FEBRUARY
2021
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قال رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إن "أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب، ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء، الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول".
 
وأضاف أن هذا الانجاز "لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر عام 2013، على يد (نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي) الشيخ محمد بن راشد، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام.
 
كما أكد على أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، "سخر للمشروع كل الدعم، ليتحقق الأمل ونراه ويراه العالم معنا بانبهار وتقدير".
 
ونوه الشيخ خليفة بن زايد، إلى أن "مشروع مسبار الأمل نشأ نتيجة جهد مؤسسي مخلص ودؤوب، ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة، والبشرية والمجتمع العلمي".
 
من جانبه، هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في أول مهمة عربية من نوعها، مؤكدا أنه بهذا الإنجاز "بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي".
 
وفي مجموعة من التغريدات على صفحته في تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "نبارك لشعب الإمارات، ونبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية.. نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ".
 
وأضاف: "اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب".
 
واعتبر الشيح محمد بن راشد أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ، هو "إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين، باليوبيل الذهبي".
 
وتابع: "احتفالاتنا مختلفة، علمية وحضارية وملهمة، لأننا نحاول أن نبني نموذجا تنمويا.. نموذجا يقول للشباب العربي نحن أهل حضارة وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".
 
وبدوره، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ، قائلا عبر صفحته في تويتر: "يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي.. إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد طيب الله ثراه كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم".
 
وأضاف: "فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".
 
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".
 
ووصل مساء الثلاثاء، "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.
 
ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.
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