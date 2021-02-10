living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فصائل فلسطينية متنافسة تتفق على إجراءات للانتخابات

10
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد بيان مشترك أن فصائل فلسطينية متناحرة اتفقت اليوم الثلاثاء على خطوات تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية كما هو مخطط لها في وقت لاحق هذا العام وتعهدت باحترام نتائجها.
 
ولم تجر أي انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ 15 عاما وسط خلاف عميق بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على غزة.
 
واجتمعت فتح وحماس، الاثنين، لإجراء محادثات في القاهرة للتحضير للانتخابات البرلمانية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو.
 
وقال بيان مشترك في ختام الجلسة التي استمرت يومين إن الحركتين و 12 فصيلا فلسطينيا آخر تعهدت "بالالتزام بالجدول الزمني" للاقتراع و "احترام وقبول" النتائج.
 
وأصدرت حركة الجهاد في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها لن تتقدم بمرشحين في الانتخابات، مشيرة إلى معارضتها لاتفاقات السلام المؤقتة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في التسعينيات.
 
وأضافت في البيان "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته". ولم تشارك حركة الجهاد في الانتخابات الفلسطينية عامي 1996 و2006.
 
 وكانت هناك شكوك واسعة النطاق بشأن إجراء الانتخابات.
 
 ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن هذه محاولة من عباس في الأساس لإبداء مواقف ديمقراطية أمام الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إذ يرغب عباس في إعادة ضبط العلاقات معه بعد أن تدهورت إلى مستويات جديدة في عهد دونالد ترامب.
 
وقال البيان المشترك إن الجماعات اتفقت في محادثات القاهرة على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" من قضاة من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية للفصل في أي نزاع قانوني بشأن الانتخابات.
 
 وأضاف أن شرطة فتح ستحرس مواقع الاقتراع في الضفة الغربية وستنتشر شرطة حماس في غزة مما يؤدي فعليا لاستبعاد أجهزة الأمن السرية التي قد يؤدي وجودها إلى ترويع الناخبين.
 
 كما وافقت فتح وحماس على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة والسماح بحملات دعائية غير مقيدة.
 
 وكان عباس (85 عاما) قد أعلن في يناير عن موعد الانتخابات ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات.
 
 وهناك 2.8 مليون ناخب مسجل في غزة والضفة الغربية. وانتهت الانتخابات الأخيرة عام 2006 بفوز مفاجئ لحركة حماس في أول انتخابات برلمانية لها. وأدى ذلك إلى نشوء صراع على السلطة بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout