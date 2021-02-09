يفر من الشرطة مقتحما قاعدة عسكرية... الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل واقعة خطيرة

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يشهد الجيش الإسرائيلي حالة من الطوارئ، لتحديد هوية شخص يشتبه في أنه عربي من سكان النقب جنوبي البلاد اقتحم قاعدة عسكرية تضم مقاتلات "إف 35".

وقال الجيش، في بيان مساء أمس الاثنين، على حسابه في موقع تويتر، إن قواته بمساعدة الشرطة تقوم بمطاردة المشتبه به.

وعن ملابسات الحادث، قال الجيش: "قبل عدة ساعات بدأت مطاردة شرطية لسيارة مدنية مسروقة على الأرجح.. وخلال المطاردة وصل السائق بسرعة كبيرة إلى بوابة قاعدة القوات الجوية نفاتيم".

وتابع: "فر المشتبه به من داخل السيارة، بعد أن أوقفتها المسامير وبدأ في الركض في داخل القاعدة".

وصباح اليوم، عاد الجيش الإسرائيلي وأصدر بيانا جديدا قال فيه إنه بعد تمشيط جميع أنحاء القاعدة، اتضح أن المشتبه به تسلق سياجين من الأسلاك الشائكة وسياج يبلغ ارتفاعه نحو خمسة أمتار وغادر القاعدة.

وقال إنه تم العثور على عدد من العلامات على السياج تشير إلى تسلق المشتبه به وهروبه.

من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن المشتبه به ينتمي على الأرجح إلى أحد التجمعات البدوية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن قاعدة "نفاتيم" تضم سرب مقاتلات "إف 35".