قرار جديد في إسرائيل لمواجهة "كورونا"

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أصدرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن القيود المفروضة في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ"رويترز"، قررت إسرائيل تمديد العزل العام في البلاد لمكافحة كوفيد-19 إلى يوم الأحد، وستبدأ بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجيا.

ذكر البيان الحكومي أنه بدءا من الساعة السابعة من صباح الأحد، سترفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.

وصدر القرار، اليوم الجمعة، قبل ساعات من انتهاء أجل العزل العام، في أعقاب خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف وزير الدفاع بيني غانتس، حول مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه.

وفرضت الحكومة العزل العام الثالث، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس.

وسجلت إسرائيل منذ تفشي الجائحة وحتى الآن ما مجموعه 675618 إصابة بكوفيد-19 و5001 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.