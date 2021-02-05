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السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام المنازل (صورة)

5
FEBRUARY
2021
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من سوء حالة الطقس واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية الخميس.
 
وأكدت الهيئة وجود انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانا ونشاط حركة الرياح غدا وتزداد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة.
 
وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها إن الطقس في مصر اليوم الخميس يشهد انخفاضا في درجة الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة رعدية أحيانًا على مناطق السويس والغردقة وشرم الشيخ وسانت كاترين ورأس سدر والطور ورأس غارب والزعفرانة ومرسى علم والقصير ومنطقة خليج السويس والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة رعدية أحيانًا على القاهرة والجيزة والقليوبية.
 
السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام المنازل (صورة)
وطالبت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، المواطنين بعدم السفر أو الخروج على الطرق خلال الأيام المقبلة، خاصة الطرق المتجهة لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك لأن الأمطار بتلك المناطق من المتوقع أن تصل إلى حد السيول.
المصري اليوم
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