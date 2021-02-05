المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 مارس

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قررت الحكومة المغربية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى غاية 10 مارس 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19.

وأشار أمزازي إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي حرصا من السلطات على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن "المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد-19 في بلادنا تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة"

وأضاف أن "عدد الحالات المؤكدة تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19... من 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا. كما انخفضت الوفيات اليومية بشكل كبير".

في وقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة نزولا من 774 أمس مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 473667 حالة.

كما تم تسجيل 28 وفاة جديدة ارتفاعا من 14 أمس مما يرفع عدد الوفيات إلى 8351 وفاة بالفيروس.

وقالت الوزارة إنها سجلت 351723 مستفيدا من حملة التطعيم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الأسبوع الماضي.