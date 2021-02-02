الداخلية السعودية: تعليق السماح بدخول البلاد من ٢٠ بلدا... هل لبنان من ضمنها؟

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اعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، الى انه "إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29/5/1442هـ الموافق 13/1/2021 بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقا للاجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره".



اضافت: "ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، موقتا للقادمين من: جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إندونيسيا، إيرلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، الجمهورية البرتغالية، المملكة المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية جنوب أفريقيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، جمهورية فرنسا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند واليابان.



ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال ال 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.



ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال ال 14 يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة".



واشارت الوزارة إلى أنه "سيتم العمل بذلك اعتبارا من الساعة ال 9 من مساء يوم الأربعاء 21/6/1442هـ الموافق 3/2/2021م".