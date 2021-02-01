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خاص لـ RT: نواب مصريون يطالبون بإعادة العلاقات بين القاهرة ودمشق

1
FEBRUARY
2021
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دعا النائب المصري مصطفى بكري في حديث خاص مع RT، إلى إعادة العلاقات بين مصر وسوريا، مؤكدا أنه لا توجد أي عوائق لعودة العلاقات بين البلدين.
 
وأشار بكري  إلى أن سوريا لم تلحق بمصر أي أضرار بل على العكس دعمت مصر في حربها ضد الإرهاب، وقال: "الأولى أن تعيد مصر العلاقات مع سوريا خاصة أن مصر أعادت العلاقات مع قطر رغم أنها ارتكبت جرائم ضد مصر".
 
ووصف البرلماني المصري العلاقات بين مصر وسوريا بالتاريخية والمصير المشترك، وقال إن سوريا هي خط الدفاع الأول شمالا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مرارا طبيعة تلك العلاقة، وضرورة وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
 
وختم بكري مشددا على أنه "لا يصح أبدا أن تستمر القطيعة ويجب أن نضع إعادة العلاقات مع سوريا على سلم أولوياتنا".
 
بدوره، أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري علاء عصام عن تقديره الكبير للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خلال حربه على الإرهاب، مؤكدا أن سلامة الدولة السورية تؤمن حماية للأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي يستدعي عودة سوريا لحضن الأمة العربية.
 
وقال عصام إن بيان سامح شكري وزير الخارجية المصري أمام أعضاء مجلس النواب والذي أكد خلاله أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في غاية الأهمية و"يؤكد حرص مصر على علاقتها بالشقيقة سوريا".
 
ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن هناك عراقيل كثيرة كانت السبب في ابتعاد سوريا عن الجامعة العربية، مشيرا إلى أن البرلمان المصري طالب الخارجية المصرية ببذل مجهود كبير لتسريع عودة سوريا بكامل تمثيلها للجامعة العربية، مطالبا الدول العربية "بفتح صفحة جديدة مع النظام السوري الذي يقف حائط صد ضد المخطط الإمبريالي الأمريكي والصهيوني لتقسيم الوطن العربي وإضعاف الجيوش العربية".
روسيا اليوم
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