الإمارات.. الأولى إقليميا والـ21 عالميا في الشفافية

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احتلت دولة الإمارات، المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا، على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

ويصدر "مؤشر مدركات الفساد" بصفة سنوية من منظمة الشفافية الدولية، ويعنى بتتبع الفساد في مختلف الدول، والإجراءات التي تقوم بها الحكومات للتصدي له، لتحديد الدول الأكثر شفافية والأقل فسادا.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا على المؤشر لسنة 2020، بعد أن حققت رصيدا بلغ 71 من 100.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الإمارات المركز الحادي والعشرين من أصل 180، لترتفع بذلك 3 مراتب منذ عام 2012.