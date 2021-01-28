living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تونس.. 3 احتمالات للخروج من المتاهة

28
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كبرت المتاهة، وما عاد معروفا وسطها متى سيحن لتونس أن تستقر بعد أسابيع مشتعلة سياسية واحتجاجات مستمرة في الشارع.
 
ولا يبدو أن تمرد رئيس الحكومة هشام المشيشي على اختيارات رئيس الدولة قيس سعيد، سيمر بسلام، بل تحيل تطورات المرحلة إلى صدام قد يكون غير مسبوق بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
 
الثلاثاء، انتزع المشيشي ثقة البرلمان لحكومته المعدلة المثيرة للجدل، وهدد قيس سعيد صراحة بعدم السماح للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بأداء اليمين الدستورية.
 
ماذا لو التزم سعيد بأقواله؟
 
يعني ذلك انسدادا في الأفق السياسي، سيأخذ تونس وفق مراقبين إلى أحد من هذه الخيارات:
 
من الوارد حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، في خطوة حاسمة تستند إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يخول رئيس الجمهورية الحق في ذلك.
 
ووارد أيضا الدفع باتجاه إقالة المشيشي من خلال تحريك لائحة بسحب الثقة منه، وهي لائحة بالفعل يدفع الحزب الدستوري الحر لاقرارها في البرلمان.
 
وليس مستبعدا كذلك أن يعمل الحزام البرلماني والسياسي للمشيشي على خطة لعزل الرئيس التونسي، وقد هددت أطراف صراحة بذلك.
 
ووفقا لتلك الأصوات فإن عزل الرئيس يحتاج لتصويت 145 عضوا في البرلمان، 144 منهم بالفعل صوتوا لصالح التعديل الوزاري.
 
لكن عملية عزل الرئيس برلمانيا لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات بسبب عدم توفر الغالبية اللازمة للتصديق على تشكيلها.
 
 وقد لوح رئيس البرلمان راشد الغنوشي سابقا بإمكانية تقليل نصاب انتخاب أعضاء المحكمة من 145 إلى 109 أصوات، فبدا الأمر محاولة من النهضة لتطويق دستورية الرئيس وتركيز محكمة على مقاس الحركة.
 
وهكذا يبقى السياسيون غارقون في صراعاتهم، والتونسيون يحتجون ويصرخون، والبلد ينتظر استقرارا لا يأتي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout