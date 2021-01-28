سكرتير مبارك يكشف عن أصعب لحظات الرئيس المخلوع

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عربي21 - كشف سكرتير سابق لمحمد حسني مبارك، عن أصعاب اللحظات التي مر بها الرئيس المصري المخلوع.

وفي مداخلة مع "إم بي سي مصر"، قال رئيس مكتبة الاسكندرية، وسكرتير مبارك السابق، مصطفى الفقي، إن إعلان مبارك تنحيه عن الحكم في 11 شباط/ فبراير 2011، لم يكن أصعب موقف في حياته.

وتابع أن أصعب موقفه عايشه الرئيس السابق هو وفاة حفيده محمد نجل علاء مبارك، في العام 2009، دون أن يتجاوز الـ12 سنة من عمره.

وذكر أن رحيل محمد علاء حوّل مبارك إلى شخصية زاهدة عن الحياة، ولم يعد مثل السابق.

وأوضح أن الفترة الأخيرة من حكم مبارك شهدت تغولا لمسؤولين شبان على السلطة، وتحكمهم بالقرارات الاقتصادية.

وفي سياق غير بعيد، روى الفقي عدة مواقف حول ترسيخ مبارك لبعض سياساته، ومنها تمكين القضاء بشكل أكبر، مضيفا: "أفرد في العطاء لهم وزاد سن معاشهم لأنه كان يحترم أهل القضاء، حتى أنه كان لديه شعور بالدونية أمام رجال القضاء وأن لا أحد يعلو عليهم، ولم يراجع قاضيا في حكمه أبدا".