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لجنة بـ"النواب" الأمريكي تطلب رسميا كشف تقرير مقتل خاشقجي

23
JANUARY
2021
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عربي  21 - طالبت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، بالكشف عن تقرير "غير سري" ولكنه غير معلن، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
 
وطلب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في النواب، الجمعة، من أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، بالكشف عن التقرير الذي سبق أن رفضت إدارة دونالد ترامب السابقة الكشف عنه.
 
وقال شيف، في تغريدة، على "تويتر"؛ إنّ "القتل الوحشي لجمال خاشقجي اعتداء على حقوق الإنسان".
 
وسبق أن أعلنت هينز، تعهدها بنشر ملف مفصل عن جريمة مقتل خاشقجي، في حال المصادقة على توليها المنصب، وهو ما تم فعلا، إذ صادق مجلس الشيوخ على تعيينها.
 
وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
 
ويعتقد أن التقرير السري يشير إلى وقوف ولي العهد السعودي وراء قتل خاشقجي.
 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدّم آدم شيف، مشروع قانون باسم "جمال خاشقجي"، لضمان أن تحاسب الولايات المتحدة من يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.
 
وعلى الرغم من جهود الكونغرس، رفض مكتب الدفاع الوطني الأمريكي في عهد ترامب، رفع السرية عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات يتضمن -بحسب أقاويل- "معلومات استخباراتية حول الدور المحوري لولي العهد السعودي" في الجريمة.
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