مصر.. نائب يتصدر قائمة الأسرع طردا من مجلس النواب

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تصدر النائب عن حزب "الوفد" المصري محمد عبد العليم داوود قائمة أسرع أعضاء مجلس النواب طردا، بعد طرده من قبل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي من قاعة مجلس النواب.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن داوود تسبب بأزمة ومحاولة الإساءة لنواب الأغلبية خلال انعقاد مجلس النواب في يومه السابع في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه تم حذفها بقرار من مضبطة الجلسات.

ولم يتوقف الأمر فقط على طرد النائب داوود من قاعة المجلس، بل قام جبالي بإحالته لهيئة مكتب المجلس، متوجها إليه بالقول: "عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء"، وتابع: "سأطبق اللائحة على من يخطئ، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى".