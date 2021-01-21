قتلى وجرحى في تفجيرين وسط بغداد

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سقط 8 قتلى و15 جريحا على الأقل، الخميس، بتفجيرين انتحاريين، ضربا وسط العاصمة العراقية، على ما أورد مراسلنا في بغداد.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر قولها إن الانفجارين وقعا في منطقة فقيرة وسط بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن انتحاريا مرتديا حزاما ناسفا فجر نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفين إلى المنطقة فجر انتحاري آخر نفسه في المكان.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية اليوم إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.