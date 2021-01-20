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الإمارات تتخطى حاجز 2 مليون جرعة من لقاح "كوفيد - 19"

20
JANUARY
2021
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تخطي دولة الإمارات حاجز 2 مليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى الثلاثاء، ليبلغ المجموع 2065367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.
 
ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان دولة الإمارات، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".
 
وجاء هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان، تأكيدا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد-19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.
 
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادة الإمارات الرشيدة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
كما يعكس الإنجاز تضافر جهود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وخط دفعانا الأول من أجل توفير لقاح كوفيد-19 لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.
 
ودعا وزير الصحة كافة أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الاقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50 بالمئة من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
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