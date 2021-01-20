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تونس.. تجدد المواجهات الليلية بين الشرطة والمحتجين

20
JANUARY
2021
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اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الثلاثاء بين الشرطة ومحتجين لليوم الخامس على التوالي في عدة مدن تونسية، بينها العاصمة تونس وسيدي بوزيد مهد انتفاضات الربيع العربي.
 
وفي العاصمة تونس، جرت مواجهات ليلية عنيفة في مناطق شعبية بينها حي التضامن والسيجومي بين الشرطة ومئات الشبان الغاضبين الذين أشعلوا إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات ورشقوا الشرطة بالزجاجات الحارقة، ولاحقتهم الشرطة وأطلقت قنابل الغاز.
 
وفي سيدي بوزيد، حيث انطلقت شرارة الثورة التونسية قبل عشرة أعوام، قال شهود لرويترز إن الشرطة أطلقت الغاز لتفريق محتجين كانوا يرفعون شعارات ضد السلطة ويطالبون بإنهاء عقود من التهميش.
 
وجرت أيضا مواجهات بين الشرطة وشبان في مدينة القلعة الصغرى الساحلية.
 
واندلعت مظاهرات خرجت نهارا بتونس العاصمة وبعض المدن الأخرى للمطالبة بالعمل والكرامة والإفراج عن المعتقلين، في أعقاب اشتباكات على مدى ليال وفي وقت تزيد فيه القيود المفروضة لاحتواء مرض كوفيد-19 من معاناة اقتصادية أوسع.
 
وسعيا لإخماد الاحتجاجات، توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بخطاب للشعب قال فيه: "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع وإحباطكم مفهوم.. ودوري أن أعمل على تحقيق مطالبكم.. لا تسمحوا باندساس المخربين".
 
وأضاف: "الأزمة حقيقية ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بصرامة ولن نتسامح مع المخربين".
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات حقوقية أخرى عن دعم الاحتجاجات السلمية في مواجهة "سياسات التهميش والإفقار والتجويع"، متهما الدولة بتبديد آمال الثورة.
روسيا اليوم
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