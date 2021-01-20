إعلامي في ذمة الله

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توفي في لندن الإعلامي الأردني، سامي حداد، الذي يعد من بين أقدم مذيعي القسم العربي في بي بي سي.

عمل حداد، الذي ولد في الأردن عام 1939، مذيعا في الإذاعة الأردنية عام 1961 قبل التحاقه بعد ذلك بإذاعة بي بي سي العربية عام 1964 مذيعا.

وفي عام 1968، عاد إلى عمان، حيث عمل مذيعا بالتلفزيون الأردني، ثم عاد مرة أخرى إلى إذاعة بي بي سي عام 1971.

وفي عام 1978، أصبح رئيس قسم البرامج الإخبارية السياسية في إذاعة بي بي سي العربية. وبعد انطلاق أول تجربة تلفزيونية لفضائية بي بي سي عام 1994 انتقل إليها مقدما لبرنامج "ما وراء الخبر".

وحاور العديد من الشخصيات في عالم السياسة بالشرق الأوسط من بينهم العاهلان الأردني الملك حسين والمغربي الحسن الثاني، فضلا عن الرئيس المصري، حسني مبارك، والفلسطيني، ياسر عرفات، والزعيم الليبي، معمر القذافي.

وانتقل إلى الدوحة بعد تأسيس قناة الجزيرة، قبل أن يتركها إلى لندن ويقدم برنامجه "أكثر من رأي" من هناك لمدة 15 سنة قبل أن يتوقف البرنامج عام 2009 .