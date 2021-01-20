إصابة وأضرار بالممتلكات جراء قصف إسرائيلي لغزة

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أصيب فلسطيني الليلة الماضية، بشظايا قذيفة خلال قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت الوكالة الرسمية إن قذيفة مدفعية أطلقتها دبابة إسرائيلية سقطت على منزل أحد المواطنين من عائلة عبد الجواد في مخيم المغازي، نقل على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية أن الإصابة التي وصلت المستشفى جراء القصف المدفعي هي لشاب وحالته مستقرة، حيث أصيب في قدمه اليسرى.

واستهدفت دبابات إسرائيلية متمركزة خلف السياج الفاصل شرقي القطاع، مواقع شرق مدينة غزة، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وموقعا شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة واحدة على الأقل تجاه موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.

وأدى القصف إلى أضرار مادية في بعض المنازل القريبة من الأماكن المستهدفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية من القطاع.