السلطات العراقية تنفي تعرضها إلى "اعتداءات" جنوب بغداد

A + A -

نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، تعرض القوات العراقية إلى "اعتداءات" جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية في محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس".

وأضافت: "في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الليلة الماضية أنباء عن تعرض القوات العراقية إلى قصف أمريكي في محافظة بابل.