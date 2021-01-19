معاريف: ملك المغرب وضع شرطا لزيارة إسرائيل

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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الاثنين، بأن العاهل المغربي محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لتلبية الدعوة لزيارة إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية، قولها إن العاهل المغربي، الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، يشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة.

وقالت الصحيفة إن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في المغرب دافيد جوفرين، الذي سيتوجه بعد أيام إلى الرباط، سيعمل على الدفع لإجراء هذه الزيارة.

ولفتت "معاريف" إلى أن التدخل الشخصي للملك يهدف إلى التشديد على مكانته أمام الإدارة الامريكية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الملك معني أيضا بفتح قناة مكملة تتلاقى مع مبادرات السلام الفرنسية المصرية الألمانية الأردنية، وفق ما جاء في الصحيفة.