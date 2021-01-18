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مصر.. تحرك رسمي بعد عقد "زواج التجربة"

18
JANUARY
2021
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أصدرت دار الإفتاء المصرية، الأحد، تنويها مهما بشأن ما سمي إعلاميا بـ"زواج التجربة".
  
وقالت دار الإفتاء المصرية، على حسابها على "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
 
وأوضحت دار الإفتاء: أنّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث
 
وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت، الأحد، تقارير عما وصف بأنه أول عقد "زواج تجربة" في مصر، مما أثار جدلا واسعا بشأن الأمر.
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