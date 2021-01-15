موجة برد تضرب الجزائر ودرجة الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، من تعرض البلاد إلى موجة برد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر في بعض الولايات.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مصدر له في الهيئة، قوله إن "درجات الحرارة لن تتعدى 5 درجات تحت الصفر صبيحة اليوم و6 درجات ظهيرة اليوم".

وأوضح أن "موجة البرد من المرتقب أن تستمر بـ5 درجات تحت الصفر خلال الليل وحتى صباح الغد في ولايات النعامة والبيض".

وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تستمر لساعات.

وأعلنت الأرصاد أن الجزائر ستشهد تساقط ثلوج كثيف.

وقالت إنه من المتوقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر وبسمك يتعدى 10 سنتيمترات.

وأوضحت أن سقوط الثلوج الكثيفة سيحدث على المرتفعات في ولايات الأغواط، وتيارت، والجلفة، وسعيدة والبيض.