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إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق نار في قاعدة عسكرية.. والجيش يتدخل

15
JANUARY
2021
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أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لإطلاق نار في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.
 
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجندة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، بشكل عاجل، نتيجة إصابتها بطلق ناري داخل قاعدة عسكرية في الجنوب الإسرائيلي.
 
 
وذكرت الصحيفة العبرية أن المجندة الإسرائيلية توجهت إلى المستشفى وتم إبلاغ أسرتها بحالتها الصحية، ويبدو أن إطلاق النار على المجندة جاء على خلفية مشاركتها في تدريب عسكري، وأن ملابسات الحادث الكاملة لم تحدد بعد.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا في الواقعة الخطيرة، خاصة وأنها لفتت إلى تعدد الحوادث داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة.
 
ومن بين تلك الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود وضباط إسرائيليين، تعرض ضابط لواقعة بتر أصابعه نتيجة لإصابة شديدة في اليد، وكذلك انقلاب دبابة أثناء صعودها على متن ناقلة كبيرة في قاعدة عسكرية تابعة للجيش في غور الأردن.
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