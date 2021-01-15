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ملك الأردن والأميران الحسن والحسين يتلقون لقاح كورونا

15
JANUARY
2021
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تلقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يوم الخميس، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
 
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد تم أخذ اللقاح المضاد لكورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.
 
ونُشرت عدة صور للملك عبد الله الثاني والأمير الحسن بن طلال وولي العهد الأمير الحسين، وهم يتلقون اللقاح ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".
 
وباشر الأردن، الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.
 
 
 ووصلت الدفعات الأولى للقاحي "فايزر/بايونتيك" وسينوفارم إلى المملكة يومي السبت والاثنين، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.
 
وبدأت صباح الأربعاء، عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في العاصمة عمّان.
 
وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25 في المئة، من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.
 
من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن "عملية التلقيح تجري بسلاسة، وتستهدف في المرحلة الأولى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن هدفنا الأكبر هو الوصول وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين".
 
 
وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: "آمل أن يبادر الجميع بالتسجيل، فالتطعيمات مهمة في القضاء على الأوبئة، يجب أن نحمي أنفسنا وأسرنا"، مشيرا الى أن "اللقاح هو بداية القضاء على الوباء".
 
كما قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الطبيب وائل الهياجنة إن "اللقاحات ذات فعالية وآمنة".
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