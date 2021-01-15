living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن تعلن إدراج شخصين مصريين على قوائم "المحظورين"

15
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اسمي شخصين مصريين أدرجتهما على قوائم "المحظورين"، بعدما صنفت حركة "حسم" و"ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش في قوائم الإرهاب.
 
والخميس كشفت الولايات المتحدة أنها أدرجت "حسم" وما يعرف باسم "ولاية سيناء" في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مشددة العقوبات المفروضة عليهما.
 
وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنها أدرجت عددا من الأشخاص في قائمة المحظورين، وأبرزهم علاء علي الملقب بعلاء السماحي، الذي يعتقد أنه المسؤول الأول عن تنظيم "حسم"، ويحيى السيد الملقب بيحيى موسى، العضو البارز في التنظيم ذاته.
 
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن السماحي وموسى مقيمان في تركيا حاليا، وهما متهمان في عدة قضايا في مصر، منها تشكيل تنظيم إرهابي واغتيال النائب العام السابق.
 
وفر الآلاف من أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان من مصر إلى تركيا، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى التنظيم الذي صنفته القاهرة إرهابيا أواخر عام 2013.
 
وظهرت "حسم" عام 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، موجهة بشكل خاص ضد قوات الأمن.
 
كما نفذ ما يعرف باسم "ولاية سيناء" الذي كان يطلق على نفسه سابقا اسم "أنصار بيت المقدس"، عمليات إرهابية عدة في شبه جزيرة سيناء وخارجها، تركز معظمها ضد الشرطة والجيش.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout