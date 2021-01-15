واشنطن تعلن إدراج شخصين مصريين على قوائم "المحظورين"

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اسمي شخصين مصريين أدرجتهما على قوائم "المحظورين"، بعدما صنفت حركة "حسم" و"ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش في قوائم الإرهاب.

والخميس كشفت الولايات المتحدة أنها أدرجت "حسم" وما يعرف باسم "ولاية سيناء" في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مشددة العقوبات المفروضة عليهما.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنها أدرجت عددا من الأشخاص في قائمة المحظورين، وأبرزهم علاء علي الملقب بعلاء السماحي، الذي يعتقد أنه المسؤول الأول عن تنظيم "حسم"، ويحيى السيد الملقب بيحيى موسى، العضو البارز في التنظيم ذاته.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن السماحي وموسى مقيمان في تركيا حاليا، وهما متهمان في عدة قضايا في مصر، منها تشكيل تنظيم إرهابي واغتيال النائب العام السابق.

وفر الآلاف من أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان من مصر إلى تركيا، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى التنظيم الذي صنفته القاهرة إرهابيا أواخر عام 2013.

وظهرت "حسم" عام 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، موجهة بشكل خاص ضد قوات الأمن.

كما نفذ ما يعرف باسم "ولاية سيناء" الذي كان يطلق على نفسه سابقا اسم "أنصار بيت المقدس"، عمليات إرهابية عدة في شبه جزيرة سيناء وخارجها، تركز معظمها ضد الشرطة والجيش.